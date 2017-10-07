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Спецназ РФ, Армении, Белоруссии и Казахстана уничтожил базу бандитов на учениях "Поиск"

Армия и ОПК
7 октября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

В эпизоде приняло участие более 200 военнослужащих спецподразделений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе ЮВО

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Спецназ Армении, Белоруссии, Казахстана и России уничтожил базу условных незаконных вооруженных формирований в рамках учений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Поиск-2017" на полигоне Баграмян в Армении. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В результате совместных практических действий разведывательных подразделений вооруженных сил государств - участников тактико-специального учения "Поиск-2017" удалось выявить местонахождение базы незаконных вооруженных формирований (НВФ). Боевую операцию по уничтожению базы условных незаконных вооруженных формирований провели группы специального назначения четырех государств в ходе совместного тактико-специального учения "Поиск-2017" на полигоне Баграмян", - сказали в округе.

Десантно-штурмовые и разведывательные отряды четырех стран высадились из вертолетов Ми-8 ВВС Армении в районе базы НВФ и в ходе штурма ликвидировали объект условного противника. В эпизоде приняло участие более 200 военнослужащих спецподразделений КСОР ОДКБ.

"Руководство практическими действиями объединенными силами осуществлялось на совместном пункте управления, развернутом на полигоне Баграмян, в состав которого вошли представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана", - уточнили в ЮВО.

Всего в завершившемся учении "Поиск-2017" было задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ, около 80 единиц вооружения военной техники, 15 летательных аппаратов.

Подводя итоги учений, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что "удалось отработать все существующие виды разведки, которые возможно применить в условиях кавказского региона, в том числе с использованием современных средств космической и электронной разведки". Также "удалось решить ряд серьезных вопросов, в том числе вопросы управления силами и средствами разведки, состоящими на вооружении армий государств ОДКБ", добавил он.

Учения "Поиск-2017" прошли в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2017".

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