Более 500 юнармейцев призовут на военную службу в армию РФ

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 500 участников движения "Юнармия" будет призвано на военную службу в ходе начавшегося осеннего призыва, сообщил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.
"Более 500 человек будет призвано на военную службу из рядов общественного движения "Юнармия", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Бурдинский заверил, что за юнармейцами будут "тщательно следить", чтобы сделать выводы относительно эффективности их подготовки, адаптации в воинских коллективах и их лидерских качеств. "Мы возлагаем на них очень большие надежды", - подчеркнул он.
Осенний призыв в российских Вооруженных силах начался 1 октября. В войска, воинские формирования и другие органы в соответствии с указом президента РФ направят 134 тыс. молодых людей.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.