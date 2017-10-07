В Генштабе констатировали непопулярность альтернативной службы в РФ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Менее 500 человек из 142 тыс., призванных в армию в марте текущего года, проходили альтернативную гражданскую службу (АГС), что свидетельствует о ее непопулярности в России. Такое заявление сделал первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Весной этого года ушло для прохождения АГС 430 человек, 142 тыс. ушли проходить службу по призыву. Статистика говорит сама за себя о популярности", - сказал он, напомнив, что единственным основанием для несения альтернативной гражданской службы является вероисповедание человека.

Осенний призыв в армию начался 1 октября. В войска, воинские формирования и другие органы в соответствии с указом президента РФ будет направлено 134 тыс. молодых людей.