Силы ОДКБ проведут учения "Взаимодействие-2017" на полигонах в России и Армении

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) начнутся в воскресенье на полигонах Баграмян в Армении и Алагяз в России. Маневры пройдут в рамках стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2017" и завершатся 13 октября, сообщили в субботу в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) РФ.

7 октября в рамках "Боевого братства", которые проходят с 3 октября, завершился первый практический этап - тактико-специальные учения "Поиск-2017", в ходе которого спецназовцы стран ОДКБ разбили базу незаконных вооруженных формирований.

"Практические действия КСОР в ходе проведения совместного оперативно-стратегического учения "Взаимодействие-2017" будут отработаны на двух полигонах: Баграмян вооруженных сил Республики Армения и на полигоне Алагяз 102-й военной базы Вооруженных сил Российской Федерации (дислоцирована в Гюмри - прим. ТАСС). В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Алагяз подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи", - сказали в ЮВО.

Задачи на полигоне Алагяз

В ходе первого тактического эпизода, отметили в ЮВО, по условному противнику нанесут удар реактивные и артиллерийские батареи 102-й базы, а истребители МиГ-29 российской авиабазы на аэродроме Эребуни прикроют огневые позиции от удара с воздуха. В эпизоде также примут участие танковые и мотострелковые подразделения.

"Во втором тактическом эпизоде примут участие подразделения специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации", - отметили в округе. В частности, для уничтожения диверсионных разведывательных групп условного противника российские десантники выпрыгнут с парашютами из вертолетов Ми-8 и атакуют противника с тыла на рубеже госграницы. В пресс-службе ЮВО отметили, что внезапность удара будет обеспечена за счет применением бронированных автомобилей "Рысь" и боевых квадроциклов.

Третий эпизод на Алагязе станет решающим в разгроме незаконного вооруженного формирования: мотострелки и десантники в ходе оборонительного боя отработают отражение атак условного противника, с воздуха их поддержат российские боевые вертолеты Ми-24.

В общей сложности в тактических действиях на полигоне Алагяз будет задействовано около 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения военной техники.

На полигоне Баграмян

Как отметили в ЮВО, на полигоне Баграмян мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана разыграют восемь тактических эпизодов.

"Данные маневры станут самым масштабным этапом учения и позволят на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств. В тактических эпизодах примут участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, а также звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации", - отметили в округе.

На полигоне Баграмян также будут задействованы подразделения ПВО для обнаружения "вражеских" беспилотников, подразделения радио-электронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения. Кроме того, отметили в ЮВО, "в масштабных маневрах помимо армейских подразделений примут участие оперативно-боевые группы полиции, Федеральной службы национальной гвардии, спасательное подразделение МЧС и подразделение Международного комитета Красного Креста Республики Армения".

"Боевое братство-2017"

Как сообщается на официальном сайте Минобороны РФ, "Боевое братство" пройдет в три этапа на территории четырех государств. Следующими после "Взаимодействия", с 16 по 20 октября, на двух полигонах в Казахстане пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2017". Завершением стратегических учений ОДКБ станет отработка задач контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Таджикистана с 10 по 20 ноября.

На всех этапах учений "Боевое братство" будет задействовано более 12 тыс. человек, свыше 1500 единиц техники и более 90 летательных аппаратов.

На сайте ведомства сообщается, что в рамках "Боевого братства-2017" "впервые все розыгрыши эпизодов учения пройдут на общем военно-политическом фоне в рамках единого замысла". Цель учений - "отработать вопросы проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности, подготовки и ведения операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в государстве, не являющимся членом организации, а также отработать новые формы и способы ведения боевых действий в горно-пустынной местности", отмечают в Минобороны.