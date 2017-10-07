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В РФ разрабатывается уникальный РЛК разведки огневых позиций противника

Армия и ОПК
7 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков отметил, что по своим тактико-техническим характеристикам комплекс в разы превосходит существующие аналоги

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В России завершается разработка радиолокационного комплекса (РЛК) разведки огневых позиций артиллерии противника "Ястреб-АВ", который значительно превосходит зарубежные аналоги. Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В настоящее время завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня своей артиллерии "Ястреб-АВ", который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся на вооружении российской армии и армий иностранных государств аналоги", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию создания артиллерии в России.

По его словам, принятие на вооружение данного РЛК позволит значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.

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