В РФ разрабатывается уникальный РЛК разведки огневых позиций противника

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В России завершается разработка радиолокационного комплекса (РЛК) разведки огневых позиций артиллерии противника "Ястреб-АВ", который значительно превосходит зарубежные аналоги. Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В настоящее время завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня своей артиллерии "Ястреб-АВ", который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся на вооружении российской армии и армий иностранных государств аналоги", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию создания артиллерии в России.

По его словам, принятие на вооружение данного РЛК позволит значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.