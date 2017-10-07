Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Артиллеристы получили свыше 3,7 тыс. единиц современных образцов вооружения за 5 лет

Армия и ОПК
7 октября, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Это позволило перевооружить более 50 воинских формирований

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Вооруженных сил РФ получили свыше 3,7 тыс. единиц современных образцов вооружения и военной техники за последние пять лет, что позволило перевооружить более 50 воинских формирований. Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Галерея
15 фото

"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"

"В течении последних пяти лет Главным ракетно- артиллерийским управлением Минобороны РФ был выполнен большой объем работы: в войска поставлено более 3,7 тысячи единиц современных образцов, что позволило провести перевооружение более 50 воинских формирований", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию создания артиллерии в России.

По его словам, для поддержания вооружения и техники в исправном состоянии развивается производственная база на арсеналах, в результате чего возможности цехов по ремонту боеприпасов увеличены более чем в 1,5 раза.

Смотрите также

Сибирские артиллеристы получили несколько десятков гаубиц "Мста-С"

Артиллеристы на учениях в Забайкалье впервые применили комплекс "Зоопарк-1М"

Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

Серийные поставки "Коалиции-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года

"Продолжается работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов - строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступает новая пожарная техника, средства погрузки и механизации", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что за последние пять лет на вооружение принято 137 единиц современных образцов ракетно- артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов.

"Среди них ракетный комплекс "Искандер-М", реактивные системы залпового огня -"Торнадо-С", "Ураган-1М", средств разведки - "Фара-ВР", "Соболятник", зенитные ракетные комплексы - С-300В4, "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2У", "Стрела-10МН", "Багульник", ПЗРК "Верба", новые ракеты для Сухопутных войск, высокоточные боеприпасы к "Торнадо" и многое другое.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
3
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама