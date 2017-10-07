Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны получил личный штандарт

Армия и ОПК
7 октября, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Этот особо почетный знак различия руководящих должностных лиц Вооруженных сил утвержден впервые

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил генерал-лейтенанту Николаю Паршину в торжественной обстановке штандарт начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны - особо почетный знак различия руководящих должностных лиц Вооруженных сил.

Личный штандарт начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ утвержден впервые. "В 2017 году день Главного артиллерийского управления [празднуется 10 октября - прим. ТАСС] проходит в год 635-летия древнейшего рода войск - артиллерии. В своем развитии она прошла большой и славный путь от первого боевого опыта применения в 1382 году до превращения ее в главную огневую силу русской армии - "бога войны", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии.

По его словам, артиллерия дала мощный стимул для прогресса фундаментальных и прикладных наук, а также совершенствования всей военной промышленности страны.

"Подобные достижения в области военной науки в дальнейшем способствовали выработке оптимальной идеологии в области систем вооружения, которые в начале XXI века приобрели принципиально новые качества за счет создания на основе новейших технологий сбалансированного комплекса огневых, ударных и обеспечивающих средств, отвечающих требованиям всепогодного функционирования в реальном масштабе времени", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что вклад Главного ракетно-артиллерийского управления в разгром фашистской Германии неоценим. "Только в Великую Отечественную войну общая подача составила 150 тысяч вагонов вооружения, артиллерийских приборов и имущества и более 450 тысяч вагонов боеприпасов", - рассказал замминистра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Булгаков, Дмитрий Витальевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
3
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама