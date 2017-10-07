Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны получил личный штандарт

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил генерал-лейтенанту Николаю Паршину в торжественной обстановке штандарт начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны - особо почетный знак различия руководящих должностных лиц Вооруженных сил.

Личный штандарт начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ утвержден впервые. "В 2017 году день Главного артиллерийского управления [празднуется 10 октября - прим. ТАСС] проходит в год 635-летия древнейшего рода войск - артиллерии. В своем развитии она прошла большой и славный путь от первого боевого опыта применения в 1382 году до превращения ее в главную огневую силу русской армии - "бога войны", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии.

По его словам, артиллерия дала мощный стимул для прогресса фундаментальных и прикладных наук, а также совершенствования всей военной промышленности страны.

"Подобные достижения в области военной науки в дальнейшем способствовали выработке оптимальной идеологии в области систем вооружения, которые в начале XXI века приобрели принципиально новые качества за счет создания на основе новейших технологий сбалансированного комплекса огневых, ударных и обеспечивающих средств, отвечающих требованиям всепогодного функционирования в реальном масштабе времени", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что вклад Главного ракетно-артиллерийского управления в разгром фашистской Германии неоценим. "Только в Великую Отечественную войну общая подача составила 150 тысяч вагонов вооружения, артиллерийских приборов и имущества и более 450 тысяч вагонов боеприпасов", - рассказал замминистра.