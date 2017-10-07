Новый военный аэродром под Калининградом примет первые самолеты до конца года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новый военный аэродром в Калининградской области сможет принять первые самолеты морской авиации до конца текущего года. Об этом в субботу сообщило Минобороны РФ.

"Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля", - говорится в сообщении.

Ход выполнения строительных работ проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов, который также проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов.

"В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники", - сообщили в Минобороны. Особое внимание Иванов обратил на соблюдение сроков и качества работ.