Крейсер "Варяг" и подлодка "Томск" в ходе тренировки выполнили стрельбу крылатыми ракетами

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ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный ракетный крейсер "Томск" в ходе командно-штабной тренировки провели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели, сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"В рамках итоговой проверки за летний период обучения в ходе командно-штабной тренировки флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный ракетный крейсер "Томск" произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели. Ракетная стрельба по судну-мишени велась из акватории Охотского моря на максимальную дальность", - сообщил Матвеев.
По данным объективного контроля, крылатая ракета "Гранит", выпущенная из подводного положения, и крылатая ракета "Базальт", стартовавшая с "Варяга", успешно поразили назначенную морскую цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия. Для обеспечения безопасности и контроля за результатом стрельбы были задействованы более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты Морской авиации Тихоокеанского флота, отметил Матвеев.