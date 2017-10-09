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Проходящие службу в армии РФ иностранцы могут привлекаться к борьбе с терроризмом

Армия и ОПК
9 октября, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Предполагается, что такие военные будут участвовать в операциям по борьбе с терроризмом за пределами территории РФ

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Иностранные граждане, проходящие военную службу в армии России, могут привлекаться к операциям по борьбе с терроризмом за пределами территории РФ. Соответствующий указ в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.

"Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации", - говорится в указе.

В предыдущей редакции этот пункт звучал так: "Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. (абзац введен указом президента РФ от 02.01.2015 N 3)".

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