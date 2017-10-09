Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400

Дочерняя компания Toyota запустит производство грузовых автомобилей в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 11:20
Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в ДохуТранспорт 9 октября, 11:09
"Салават Юлаев" расторг контракт с хоккеистом КуляшомСпорт 9 октября, 11:08
Хантсман заявил, что намерен работать в России на основе прагматизмаМеждународная панорама 9 октября, 11:08
Дубровский: Южный Урал готовится стать российской площадкой форума РФ и КНР в 2018 годуНовости партнеров 9 октября, 11:07
Пресс-конференция АТОР о предложениях по регулированию чартерных рейсов. ВидеотрансляцияОбщество 9 октября, 11:06
Министр спорта Польши заявил, что сборная страны едет на ЧМ-2018 за победойСпорт 9 октября, 10:58
СМИ: власти в Багдаде не исключают создание конфедерации с Иракским КурдистаномМеждународная панорама 9 октября, 10:56
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400Армия и ОПК 9 октября, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
"Подтверждаем, что с Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103", - сказали в пресс-службе.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее сообщал, комментируя ход визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию, что Эр-Рияд заинтересован в закупке российских ракетных комплексов С-400.
12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.
Первым же иностранным заказчиком С-400 стал Китай.