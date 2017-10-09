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Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400

Армия и ОПК
9 октября, 10:37 дата обновления: 9 октября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Королевство также получит противотанковые ракетные комплексы, гранатометные комплексы и автоматы Калашникова

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Зенитные ракетные системы С-400

Зенитные ракетные системы С-400

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

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"Подтверждаем, что с Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103", - сказали в пресс-службе.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее сообщал, комментируя ход визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию, что Эр-Рияд заинтересован в закупке российских ракетных комплексов С-400.

12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

Первым же иностранным заказчиком С-400 стал Китай.

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Визит короля Саудовской Аравии в Россию
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Эрдоган, Реджеп Тайип Кожин, Владимир Игоревич Рогозин, Дмитрий Олегович
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