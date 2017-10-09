Более 140 единиц вооружения поступили в сентябре в войска на западе России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 140 единиц современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 30 модернизированных танков Т-72Б3, поступили в войска Западного военного округа в сентябре. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.

"С начала года в войска Западного военного округа поступило около 750 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Только в течение сентября войска получили более 140 новых образцов техники, в том числе 30 модернизированных танков Т-72Б3", - сказал Мугинов.

По его словам, подразделения связи получили 15 командно-штабных машин Р-149МА1. "Установленное в них оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям", - пояснил Мугинов.

Также в подразделения радиационной, химической и биологической защиты поступило 18 модернизированных авторазливочных станций АРС-14КМ, предназначенных для дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения и военной техники. "Всего в 2017 году в рамках планового процесса перевооружения войска Западного военного округа планируют получить более тысячи единиц современных и модернизированных образцов вооружения и военной техники", - сообщил Мугинов.