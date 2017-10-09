В Армении начались учения коллективных сил ОДКБ "Взаимодействие-2017"

ПОЛИГОН БАГРАМЯН, 9 октября. /ТАСС/. Совместные учения коллективных сил быстрого реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2017" начались в понедельник в Армении, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как заявил командующий войсками Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Дворников (руководитель учений), замысел маневров - локализация вооруженного конфликта на территории условного государства ОДКБ.

"Многонациональный коллектив командования и штаба КСОР ОДКБ на развернутом автоматизированном пункте управления проведет планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства - члена ОДКБ", - указал Дворников. По его словам, предстоит отработать "реальные возможности и методику сбора и обработки поступающей информации, работу программно-технических средств государств ОДКБ в составе единого информационного центра".

Дворников рассказал, что в ходе учений также будут проверены практические действия контингентов КСОР ОДКБ и формирования российско-армянской объединенной группировки войск по локализации вооруженного конфликта.

Генерал рассказал, что также на учениях будут отработаны вопросы применения автоматизированной системы управления при подготовке и в ходе операции, также будут изучены проблемные вопросы организации обеспечения формирований КСОР ОДКБ при выполнении совместных задач.