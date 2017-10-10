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Минобороны РФ заявило об уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в Сирии

Армия и ОПК
10 октября, 8:52 дата обновления: 10 октября, 9:31 UTC+3

Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГ больше нет

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) больше не имеют в Сирии источников финансирования для приобретения оружия и боеприпасов, а также вербовки наемников, экономическая инфраструктура организации в стране уничтожена. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими ВКС уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет", - сказал он.

"Продолжающаяся подпитка террористов из Ирака вызывает серьезные вопросы к целям операций против террористов, проводимых в регионе авиацией США и так называемой международной коалицией", - подчеркнул официальный представитель Минобороны.

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