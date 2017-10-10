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"Алмаз-Антей" сдал в эксплуатацию новый центр управления полетами для московского авиаузла

Армия и ОПК
10 октября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Отмечается, что все специальное программное обеспечение, используемое в поставляемой концерном технике, - исключительно российского производства

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сдал в эксплуатацию госкорпорации по организации воздушного движения новый центр управления полетами (ЦУП) для московского авиаузла. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе концерна.

"Необходимость в создании нового ЦУП была вызвана тем, что действующий центр не отвечал современным требованиям по управлению воздушным движением в части обеспечения полноценного управления воздушным движением в условиях повышения его интенсивности", - сказали в концерне, отметив, что оборудование предыдущего комплекса было импортным, устарело, физически износилось и не имело свободных площадей под установку обновлений.

"В условиях действующих в отношении концерна санкций необходимо отметить, что решение президента России, принятое в 2008 году, позволило создать при головной роли концерна практически весь спектр оборудования, которое используется сегодня в аэронавигационной системе России. Хочу подчеркнуть, что все специальное программное обеспечение, используемое сегодня в поставляемой концерном технике, - исключительно российского производства", - сказал заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, слова которого привели в пресс-службе.

Новая автоматизированная система организации воздушного движения включает в себя выносные удаленные средства взаимодействия, установленные на аэродромах Московской воздушной зоны, в том числе на командных пунктах аэродромов государственной авиации, что позволяет значительно повысить эффективность и оперативность взаимодействия центра с ВКС России.

Также новый уровень взаимодействия значительно упрощает обеспечение полетов государственной и гражданской авиации как в обычном режиме, так и при проверках боеготовности ВКС России.

Московский аэроузловой диспетчерский центр контролирует территорию в радиусе 150-180 км от Москвы в нижнем воздушном пространстве, обеспечивает управление движением воздушных судов, осуществляющих прилеты в аэропорты Москвы: Шереметьево, Внуково, Домодедово. Также центр управляет движением воздушных судов, следующих через Московскую воздушную зону транзитом, ведет управление судами на аэродромах государственной и экспериментальной авиации.

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