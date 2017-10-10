В Сирии при взлете разбился российский Су-24

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии, экипаж погиб. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", - сказали в ведомстве.

Разрушений на земле из-за крушения самолета нет, уточнили в министерстве. "По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - добавили в Минобороны.

На российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются боевые самолеты ВКС РФ, которые наносят удары по боевикам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). В последние дни, как заявили в ведомстве, российская авиация наносит до 150 ударов в сутки по боевикам в районе Меядина в провинции Дейр-эз-Зор.