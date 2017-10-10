В Сирии при взлете разбился российский Су-24

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестораСибирь 10 октября, 11:22
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии, экипаж погиб. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", - сказали в ведомстве.
Разрушений на земле из-за крушения самолета нет, уточнили в министерстве. "По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - добавили в Минобороны.
На российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются боевые самолеты ВКС РФ, которые наносят удары по боевикам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). В последние дни, как заявили в ведомстве, российская авиация наносит до 150 ударов в сутки по боевикам в районе Меядина в провинции Дейр-эз-Зор.