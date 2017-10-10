ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ВКС России за сутки нанесли 182 авиаудара по боевикам "Исламского государства" (запрещено в РФ, ИГ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"10 октября самолеты ВКС России продолжали уничтожение боевиков ИГИЛ (старое название ИГ), вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор (Сирия) с западных районов Ирака. За последние сутки российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам", - сказал Конашенков.