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ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Армия и ОПК
10 октября, 13:14 UTC+3

В Минобороны отметили, что удары были нанесены по террористам, вторгшимся в Дейр-эз-Зор из западных районов Ирака

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ВКС России за сутки нанесли 182 авиаудара по боевикам "Исламского государства" (запрещено в РФ, ИГ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"10 октября самолеты ВКС России продолжали уничтожение боевиков ИГИЛ (старое название ИГ), вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор (Сирия) с западных районов Ирака. За последние сутки российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам", - сказал Конашенков.

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