Генерал США: Россия демонстрирует возможности эффективного ведения РЭБ

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ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Россия демонстрирует возможности очень эффективного ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а в основе ведения боевых действий российскими вооруженными силами лежит дальняя огневая поддержка при помощи ракет и артиллерии. С такой оценкой выступил во вторник в интервью изданию Defence News командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Они [русские] демонстрируют, что их возможности ведения радиоэлектронной борьбы крайне эффективны. Они показывали значительную активность своих беспилотников. <...> У них в основе ведения боевых действий лежит дальняя огневая поддержка: ракеты и артиллерия", - сказал он, комментируя последние по времени российско-белорусские учения "Запад-2017".
"Они продемонстрировали изменения в военном руководстве, мы будем наблюдать за тем, что из этого выйдет. Посмотрим, насколько эффективной является структура командования операциями", - добавил военачальник.
Учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии. Были задействованы 12 700 военных, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.