Саперы ЮВО обезвредили более 23 тыс. боеприпасов, оставшихся от различных войн

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили с начала года в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах более 32 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны и контртеррористической операции на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
"Ежедневно саперы Южного военного округа выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. [С начала] текущего года военнослужащие при выполнении задач обезвредили и уничтожили более 23 тыс. взрывоопасных предметов, израсходовав при этом более 5 тонн взрывчатки, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты и мины", - говорится в сообщении.
На территории ЮВО работают около 70 подвижных групп разминирования численностью более 350 человек, говорится в сообщении. С начала года саперы ЮВО выполнили более 2,5 тысяч заявок от военных комиссариатов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщили в пресс-службе.
"Наиболее часто заявки поступают с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.