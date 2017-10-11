Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саперы ЮВО обезвредили более 23 тыс. боеприпасов, оставшихся от различных войн

Армия и ОПК
11 октября, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

На территории Южного военного округа работают около 70 подвижных групп разминирования численностью более 350 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили с начала года в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах более 32 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны и контртеррористической операции на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Ежедневно саперы Южного военного округа выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. [С начала] текущего года военнослужащие при выполнении задач обезвредили и уничтожили более 23 тыс. взрывоопасных предметов, израсходовав при этом более 5 тонн взрывчатки, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты и мины", - говорится в сообщении.

На территории ЮВО работают около 70 подвижных групп разминирования численностью более 350 человек, говорится в сообщении. С начала года саперы ЮВО выполнили более 2,5 тысяч заявок от военных комиссариатов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщили в пресс-службе.

"Наиболее часто заявки поступают с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северный Кавказ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
2
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
3
МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму
4
Фигуранта уголовного дела о миллионных хищениях в Арктике осудили на 2 года условно
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
7
В приложении Telegram появился русский язык
Темы дня
Новости партнеров
Реклама