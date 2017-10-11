Российские военные ведут переговоры о дополнительных поставках хлеба в зоны деэскалации

ХОМС /Сирия/, 11 октября. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с администрацией сирийской провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в зону деэскалации № 2 на границе провинций Хомс и Хама. Речь идет о передаче российской муки на хлебозавод "Аль-Вар" в городе Хомс. Об этом рассказал журналистам представитель Центра Федор Очинский.

"На данный момент проводятся переговоры с администрацией провинции Хомс для передачи на данный хлебозавод муки с последующей выпечкой хлеба и его доставкой в зону деэскалации № 2 для нуждающихся жителей Сирии", - уточнил он.

Директор хлебозавода "Аль-Вар" Хусам аль-Мансур подтвердил, что его предприятие поставляет хлеб не только в подконтрольные правительству районы, но и в зоны деэскалации.

"Мы поставляем хлеб в зоны деэскалации. В частности, в зону на севере провинции Хомс, в соответствии с распоряжениями правительства Сирии. В общей сложности предприятие направляет в эти зоны до 4000 упаковок хлеба в день", - сообщил он журналистам.

Плоские круглые лепешки - традиционный сирийский хлеб - составляют основу рациона жителей страны. Лепешки продаются в пакетах по 7-8 штук. Вес каждой упаковки - 1,3 кг. Цена одного пакета - 50 лир, с учетом государственных субсидий. "Без них цена увеличивается в несколько раз. Во многих районах, в которых пекари не получают господдержку, пакет с лепешками стоит 200-250 лир", - рассказал аль-Мансур.

Война и хлеб

Завод "Аль-Вар" - крупнейший в провинции Хомс. Он входит в государственную сеть хлебозаводов и пекарен Сирии. На данном предприятии круглосуточно работают две автоматические линии. Ежедневный объем производства - примерно 20 тыс. упаковок хлеба.

Хорошо отлаженная централизованная система распределения хлеба была создана в Сирии более 30 лет назад. Правительство обеспечивало крестьян семенами, выкупало урожай, предоставляло субсидии производителям пшеницы, регулировало цены на муку, а также сам процесс производства и продажи хлеба.

К началу 2000-х Сирия стала одной из немногих стран на Ближнем Востоке, которая вышла на полное самообеспечение продовольствием. До начала боевых действий в стране выращивали и перерабатывали до 10 млн тонн пшеницы твердых сортов в год. Этого хватало, чтобы удовлетворить внутренний спрос и на экспортные поставки. Сейчас производство упало почти на 60%, а потребности страны частично покрывают поставки зерна из России.

Террористические группировки понимали, что хлеб - стратегический ресурс для Сирии, поэтому в первую очередь старались разрушить или взять под контроль в захваченных районах зернохранилища, мукомольные предприятия, пекарни и хлебозаводы.

По словам директора завода "Аль-Вар", производительность его предприятия упала на 20% в результате действий боевиков, которые контролировали район почти пять лет. "Сотрудники, техника и само здание завода постоянно подвергалось обстрелам", - посетовал он.