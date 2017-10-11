Вертолеты Ми-26 ВВО доставили более 70 тонн грузов во время дежурства в арктической зоне

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, завершили дежурство в Арктической зоне ответственности округа, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе несения дежурства военные летчики доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в частности на острове Врангеля и мысе Шмидта. Помимо этого, экипажами армейской авиации были доставлены два гидравлических пресса, общей массой около 15 тонн, на остров Врангеля для осуществления работ экологическим подразделением ВВО", - говорится в сообщении.

Вертолеты дежурили в арктической зоне ответственности с июля. Они также помогли сменить военных, которые несут боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа.

Маршруты перелетов проходили через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности низкими температурами и сильным ветром, это требовало от летчиков наивысшего мастерства и опыта. В октябре они перебазируют авиатехнику в пункт постоянной дислокации в Хабаровский край.