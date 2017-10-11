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Боевики перехватили две автоколонны с гуманитарной помощью для населенных пунктов Сирии

Армия и ОПК
11 октября, 11:01 дата обновления: 11 октября, 11:43 UTC+3

Это совершили террористы, которые выехали из лагеря беженцев в подконтрольной США зоне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Боевики из подконтрольных США населенных пунктов перехватили две автоколонны с медикаментами и продуктами для населенных пунктов Хаджми и Кхель. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что из подконтрольной американцам зоны выехали 300 боевиков на пикапах с целью блокировки трассы Дамаск - Дейр-эз-Зор. "Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск - Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остается без ответа", - заявил Конашенков.

Он добавил, что Минобороны располагает новыми снимками базы США в Эт-Танфе со странными для американской армии автомобилями. "Только по соображениям военной этики мы не публикуем свежие фотоматериалы военной базы США в Эт-Танфе, облепленной, мягко говоря, нетипичными для армии США внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами ДШК [Дегтярева-Шпагина пулемет крупнокалиберный] и безоткатными орудиями", - сказал он.

Конашенков также предложил "американской стороне дать разъяснение и по другому факту своей избирательной слепоты в отношении действующих у них под носом боевиков".

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По словам генерала, около 600 боевиков выехали на внедорожниках в западном направлении из лагеря беженцев "Рукбан" в подконтрольной США зоне Эт-Танф со 2 на 3 октября. "Преодолев на автомобилях более 300 километров, колонна въехала через бывший таможенный пункт Тафас на сирийско-иорданской границе в южную зону деэскалации (провинция Дераа)", - уточнил он.

"По очередному "странному" совпадению практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в населенный пункт Хаджми, вторая с грузом 60 тонн - в Кхель. Вся прибывшая гуманитарная помощь, прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков", - сказал Конашенков. Он уточнил, что по имеющейся информации, данные населенные пункты находятся под контролем "спящих ячеек" "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка).

По его словам, прибывшие из контролируемой США зоны в районе Эт-Танфа 600 боевиков должны были либо вступить с этими "ячейками" в столкновения за медикаменты и продукты, либо действовать с ними вместе.

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С учетом перечисленных эпизодов Минобороны РФ прогнозирует попытку срыва мирного процесса в южной зоне деэскалации в Сирии. "С учетом такого серьезного подкрепления при благоволении США живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации", - заявил Конашенков.

"Предупреждаем, всю ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона", - подчеркнул он.

Он напомнил, что Минобороны уже обращало внимание своих американских коллег на превращение "незаконно развернутой ими на юге Сирийской Арабской Республики базы в "черную дыру".

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