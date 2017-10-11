Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погибшие в Сирии российские летчики служили в Калининградской области

Армия и ОПК
11 октября, 17:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 11, октября. /ТАСС

Глава региона Антон Алиханов поручил проработать меры поддержки родных военнослужащих

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погибший в результате авиакатастрофы в Сирии 10 октября, служил в Калининградской области.

Смотрите также
Фронтовой бомбардировщик Су-24

Потери российских Су-24 в зонах боевых действий. Досье

Глава региона Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким погибших и принял решение о выделении материальной помощи их семьям, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Самолетом (разбившимся в Сирии) управляли два летчика из Калининградской области: пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в городе Черняховске", - говорится в сообщении.

Губернатор также поручил Министерству социальной политики и Министерству по муниципальному развитию и внутренней политике региона и администрации Черняховского городского округа проработать меры поддержки родных военнослужащих, добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама