Погибшие в Сирии российские летчики служили в Калининградской области

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КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погибший в результате авиакатастрофы в Сирии 10 октября, служил в Калининградской области.
Глава региона Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким погибших и принял решение о выделении материальной помощи их семьям, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.
"Самолетом (разбившимся в Сирии) управляли два летчика из Калининградской области: пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в городе Черняховске", - говорится в сообщении.
Губернатор также поручил Министерству социальной политики и Министерству по муниципальному развитию и внутренней политике региона и администрации Черняховского городского округа проработать меры поддержки родных военнослужащих, добавили в пресс-службе.