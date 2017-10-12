"Русские Витязи" на учениях перехватили и уничтожили истребитель условного противника

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ в ходе учений перехватили и уничтожили истребитель условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Роль условного противника выполнял экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, который вылетел с аэродрома в Нижегородской области и приближался к зоне ответственности дежурных сил противовоздушной обороны на большой скорости и высоте свыше 10 тыс. м, не отвечая на запросы диспетчерских служб", - уточнили в военном ведомстве.
Пара экипажей пилотажной группы из состава дежурного звена выполнила взлет по команде "Воздух" из подмосковной Кубинки и отработала перехват цели и ее условное уничтожение.
Летно-тактические учения проходят в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год. В нем задействовано более десяти экипажей пилотажных групп ВКС РФ "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29. Руководит маневрами начальник Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний генерал-лейтенант Юрий Сушков.