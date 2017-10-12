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Военные беспилотники проследят за промыслом рыбы на Курилах

Армия и ОПК
12 октября, 4:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Мониторинг пройдет в рамках итоговой проверки войск округа

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Военные в рамках проверки с помощью беспилотников будут наблюдать за промыслом рыбы близ Курильских островов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Операторы [беспилотных летательных аппаратов]... проведут мониторинг хода итоговой проверки войск округа, дислоцированных на Курилах, и промысла биоресурсов гражданскими рыболовецкими в прибрежной зоне островов Кунашир и Итуруп", - говорится в сообщении.

В рамках проверки военные соберут и подготовят к старту беспилотные аппараты "Орлан-10" и "Гранат", а также загрузят в аппаратуру управления электронные карты местности и проведут привязку к системе спутниковой навигации.

Сколько военных примут участие в этих мероприятиях, не уточняется.

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