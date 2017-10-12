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Крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" провели артиллерийские стрельбы в рамках проверки

Армия и ОПК
12 октября, 7:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Представитель флота отметил, что также была проведена тренировка по отражению атаки с воздуха

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота, и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в рамках итоговой проверки в четверг провели серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Об этом сообщил журналистам представитель флота Николай Воскресенский.

"Крейсер и БПК в составе отряда провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель условного противника. Также корабли отработали уничтожение плавающей мины", - сказал он.

Офицер отметил, что в четверг "Варяг" и "Адмирал Трибуц" также провели учения по отражению атак с воздуха, поставили помехи и обстреляли воздушную мишень.

В понедельник, 9 октября, "Варяг" выпустил крылатую ракету "Базальт" по надводной цели. В стрельбах тогда принимала участие атомная подводная лодка "Томск", которая произвела пуск ракеты "Гранит" из подводного положения. Ракеты были выпущены из Охотского моря на максимальную дальность, обе поразили цель.

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