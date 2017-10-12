Крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" провели артиллерийские стрельбы в рамках проверки

ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23Происшествия 12 октября, 7:13
Посол РФ в США: недружественные шаги Вашингтона мешают наладить диалог с МосквойПолитика 12 октября, 6:12
Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 12 октября, 6:07
Особый противопожарный режим ввели в ПриморьеПроисшествия 12 октября, 5:41
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 12 октября, 5:25
В Магадане восемь детей попали в больницу после завтрака в школьной столовойПроисшествия 12 октября, 5:20
Трамп: демократы проиграли на выборах из-за слабого кандидата, а не из-за РоссииМеждународная панорама 12 октября, 4:56
Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимнаСпорт 12 октября, 4:50
Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в БрунейАрмия и ОПК 12 октября, 4:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота, и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в рамках итоговой проверки в четверг провели серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Об этом сообщил журналистам представитель флота Николай Воскресенский.
"Крейсер и БПК в составе отряда провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель условного противника. Также корабли отработали уничтожение плавающей мины", - сказал он.
Офицер отметил, что в четверг "Варяг" и "Адмирал Трибуц" также провели учения по отражению атак с воздуха, поставили помехи и обстреляли воздушную мишень.
В понедельник, 9 октября, "Варяг" выпустил крылатую ракету "Базальт" по надводной цели. В стрельбах тогда принимала участие атомная подводная лодка "Томск", которая произвела пуск ракеты "Гранит" из подводного положения. Ракеты были выпущены из Охотского моря на максимальную дальность, обе поразили цель.