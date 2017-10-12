МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. США, пользуясь истерией в Европе вокруг учений "Запад-2017", развернули в Польше бронетанковую дивизию. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017", в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника 3-й американской бронетанковой бригады. Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ)", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что "вся истерия прибалтов и поляков о "русской угрозе" от российско-белорусского учения "Запад-2107" - мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона". "Так кто же готовит агрессию?" - отметил генерал.

Конашенков уточнил, что во время российско-белорусских учений "Запад-2017" в Польше и прибалтийских странах должна была состояться "ротация" размещенной по плану операции "Атлантическая решимость" 3-й бронетанковой бригады ВС США.

"Вся техника этой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley, и еще около сотни единиц машин) должна была остаться. А личный состав 3-й бронетанковой бригады, чтобы не нарушать подписанный с Россией в 1997 году "Основополагающий акт НАТО-РФ", должны были заменить военнослужащие 2-й бронетанковой бригады ВС США", - сказал он.

Генерал отметил, что проходившее в сентябре плановое совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017" "сопровождалось беспрецедентной истерией СМИ в Европе об их "непрозрачности", "гибридных" операциях ВС РФ, "ордах" российских военных, уже получивших приказ на "вторжение", а также оставлении Россией своей "ударной группировки" в Белоруссии. "Но особо отличались в своих "обличениях" и русофобии младочлены НАТО и ЕС в лице представителей руководства прибалтийских стран и Польши. Польский министр обороны Антоний Мацеревич даже успел заявить о необходимости размещения в своей стране для "защиты от внешних угроз" не менее двух дивизий США", добавил он.

В итоге, подчеркнул генерал, учение "Запад-2017" на глазах у десятков военных атташе, наблюдателей и СМИ планово завершились в установленный срок, подразделения российских вооруженных сил возвращены из Белоруссии в пункты постоянной дислокации.