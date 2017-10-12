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Шойгу: ситуация в Афганистане меняется не в лучшую сторону

Армия и ОПК
12 октября, 9:32 дата обновления: 12 октября, 9:52 UTC+3 ДУШАНБЕ ДУШАНБЕ 12, октября. /ТАСС

Министр обороны РФ отметил, что Россия и Таджикистан проводят большое количество учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в регионе

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ДУШАНБЕ, 12 октября. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в четверг в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо.

"Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. Естественно, с оглядкой на вас, то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону", - сказал Шойгу.

"Помимо этого, конечно, речь идет и о помощи, поддержке в модернизации вооруженных сил Таджикистана. Здесь у нас идет реализация большой программы, идет неплохо. Думаю, что мы сегодня можем обсудить дальнейшие этапы реализации этой программы", - отметил российский министр.

При этом он подчеркнул, что "есть вопросы, связанные с работой российской военной базы" в Таджикистане. "Но это текущие дела, - сказал Шойгу. - Думаю, что мы их обсудим и найдем приемлемые решения. Во всем остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно". Он выразил уверенность, что все намеченные планы и цели будут выполнены, в том числе подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.

В свою очередь министр обороны Таджикистана поблагодарил РФ и лично Шойгу за вклад в обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе.

Министр обороны РФ также отметил, что нестабильность в Афганистане диктует необходимость более тесного сотрудничества России и Узбекистана в борьбе с терроризмом.

"У нас идет большая работа по укреплению военного, военно-технического сотрудничества. Нарастание угроз, которые идут со стороны повышающейся нестабильности Афганистана, заставляют нас все более и более тесно сотрудничать в борьбе и с международным терроризмом, и по обеспечению безопасности в этом регионе", - сказал он в четверг в ходе встречи с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

"Очень надеюсь, что те программы, которые уже есть, и те, которые предстоит реализовать, будут продолжены, принесут тот результат, который мы от них ожидаем", - заявил Шойгу.

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Страны
Россия Афганистан Узбекистан Таджикистан
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