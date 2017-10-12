Начштаба ОДКБ: реакция Запада на учения ОДКБ "Взаимодействие-2017" спокойная

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Реакция стран Запада на учения ОДКБ "Взаимодействие-2017" спокойная, противодействия не отмечается. Об этом сообщил журналистам по телемосту из Еревана начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"В учениях участвуют представители всех стран ОДКБ, к ним привлечены воинские контингенты и силовые структуры России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Непосредственное участие в отработке практических действий принимают подразделения Международного комитета Красного Креста, с которыми никаких противоречий и непонимания нет", - сказал Сидоров.
Он отметил, что в связи с проведением маневров острого информационного противодействия не отмечается. "Реакция стран Запада на наши учения спокойная и ровная", - заявил он.
Сидоров отметил, что в ходе маневров коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе, ведя оборонительные и наступательные действия.