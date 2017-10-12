Корабли Каспийской флотилии на учениях поразили "Калибрами" морскую и береговую цели

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экипажи ракетного корабля "Татарстан" и малого ракетного корабля "Град Свияжск" Каспийской флотилии в ходе учений успешно выполнили ракетные стрельбы комплексом "Калибр" по морской и береговой целям. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе ведения морского боя экипаж "Града Свияжска" успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточным оружием - комплексом "Калибр". Ракета точно поразила цель - корабельный щит-мишень", - сказал он, отметив, что затем удар по отряду кораблей условного противника нанес экипаж "Татарстана". Также электронные пуски из ракетного комплекса "Калибр" по морской цели выполнили корабли "Дагестан", "Углич" и "Великий Устюг".

На втором этапе учений экипаж "Града Свияжска" успешно выполнил ракетную стрельбу комплексом "Калибр" по береговой цели, уничтожив командный пункт условного противника.

Для безопасности гражданского судоходства морской полигон, где проходили учения, был закрыт боевыми кораблями и судами обеспечения Каспийской флотилии.

Учения являются заключительным этапом боевой подготовки корабельных сил флотилии в летнем периоде обучения. В маневрах задействованы более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", отряд десантных катеров.

Учения продлятся до конца недели.