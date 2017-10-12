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Курс лекций "Армия и общество" прочитают в военных вузах субъектов РФ

Армия и ОПК
12 октября, 15:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, октября. /ТАСС

Политолог Дмитрий Куликов открыл курс лекций в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Курс лекций "Армия и общество", посвященный изучению современных технологий взаимодействия с обществом, прочитают в военных вузах субъектов РФ. Об этом в четверг сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

В 2015 году курс был введен в высших военных учебных заведениях, расположенных в Москве, в том числе в Военной академии Генштаба ВС РФ, Общевойсковой академии, академии РВСН и Военном университете. Лекции курса читают известные политологи, менеджеры, журналисты, представители органов государственной власти. В частности, несколько лекций курса прочли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр образования Ольга Васильева, глава Минкультуры Владимир Мединский и глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"С этого года мы по утверждению министра обороны РФ пробуем выездной вариант. Мы ездим в войска, в военные учебные заведения и даем возможность ребятам послушать мнение ведущих журналистов, политологов о положении в стране и тех вопросах, которые им интересны", - сказал Салюков.

Он отметил, что курс лекций в четверг открывает в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт- Петербурга политолог Дмитрий Куликов. Как рассказал журналистам политолог, после Санкт-Петербург лекторы настроены на работу в регионах РФ, так как тема взаимодействия армии и общества невероятно важна.

"Думаю, мы дальше поедем с огромным желанием. И если само министерство, главком и министр идут на это и приглашают нас к открытому взаимодействию, то мы с удовольствием", - сказал Куликов.

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