США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Власти США не дали въездные визы членам делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ во главе с первым заместителем министра обороны Андреем Третьяком, сорвав их участие в мероприятии по линии ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил в четверг представитель Министерства обороны России Александр Емельянов на брифинге в штаб-квартире всемирной организации, посвященном проблематике американской системы противоракетной обороны.

"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации под руководством советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию Соединенных Штатов не оформила", - сказал он.