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Минобороны РФ: около 92% территории Сирии освобождено от ИГ

Армия и ОПК
12 октября, 23:58 дата обновления: 13 октября, 0:20 UTC+3

ВКС РФ за неделю сделали около 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов террористических группировок

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 92% территории Сирии к настоящему времени освобождено от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Это следует из еженедельной инфографики Минобороны РФ, опубликованной в пятницу в газете "Красная звезда".

Из инфографики следует, Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю сделали около 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок.

В том числе беспилотные летательные аппараты сделали более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.

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