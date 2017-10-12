Минобороны РФ: около 92% территории Сирии освобождено от ИГ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 92% территории Сирии к настоящему времени освобождено от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Это следует из еженедельной инфографики Минобороны РФ, опубликованной в пятницу в газете "Красная звезда".

Из инфографики следует, Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю сделали около 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок.

В том числе беспилотные летательные аппараты сделали более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.