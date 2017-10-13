Гидрографы Северного флота закрасили некоторые "белые пятна" на картах Арктики

МУРМАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Гидрографы Северного флота (СФ) за минувший сезон провели масштабные работы по исследованию Арктики. Об этом сообщил журналистам начальник гидрографической службы СФ капитана 1 ранга Игорь Наумов в преддверии отмечаемого в пятницу Дня гидрографа ВМФ, в который Гидрографической службе ВМФ исполняется 190 лет.

"В юбилейный для гидрографической службы ВМФ 2017 год гидрографы Северного флота продолжили систематическое изучение морей Северного Ледовитого океана, а также выполнение задач навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и топогеодезического обеспечения действий флота", - сказал Наумов.

В ходе состоявшихся экспедиций производилось изучение побережья, рельефа дна, параметров водной среды и различных физических полей Земли как в интересах переиздания навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, так и для решения частных задач СФ. Произведены комплексные исследования радионавигационных и спутниковых навигационных систем северного региона. В походах были задействованы гидрографические суда "Визир", "Горизонт" и "Сенеж", малые гидрографические суда "ГС-526", а также "ГС-278" и "ГС-87".

Так, гидрографическое судно "Сенеж" выполнило около 10 тыс. километров маршрутного промера, 2 тыс. километров подробной съёмки рельефа дна в районах "белых пятен" Карского моря, около тысячи километров детальной съёмки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий, а также более 20 разовых дрейфовых океанографических станций. Силами экспедиционной группы продолжено изучение береговой линии на островах Визе, Ушакова, Шмидта, а также на острове Северный архипелага Новая Земля.

Как ранее сообщали на флоте, не обошлось в этом году и без открытий: в районе ледника Чаева на западном побережье Новой Земли обнаружен и описан ранее неизвестный остров, размеры которого даже несколько превышают любой из выявленных в 2016 году островов на восточном побережье архипелага Новая Земля в районе ледника Розе.

Также в этом году силами отряда боевых кораблей СФ в очередной раз был выполнены уникальные в своём роде гидрографические исследования, которые проводятся только на Северном флоте: через районы "белых пятен" моря Лаптевых кораблями и судами, специально развёрнутыми для этих целей строем фронта, произведена одновременная съёмка рельефа дна. Полученная в ходе экспедиционных работ информация будет передана в Центральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу Вооружённых Сил Российской Федерации, в национальный парк "Русская Арктика", органы гидрометеорологической службы России для пополнения банков океанографических данных и переиздания существующих карт, руководств и пособий для плавания.