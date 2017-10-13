Новые острова в Арктике могут получить названия в честь военных гидрографов

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МУРМАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Острова в Арктике, открытые гидрографической службой Северного флота (СФ) в последние годы, могут получить имена военных гидрографов. Об этом сообщил начальник гидрографической службы СФ капитана 1 ранга Игорь Наумов в преддверии отмечаемого в пятницу Дня гидрографа ВМФ, в который Гидрографической службе ВМФ исполняется 190 лет.
"В рамках юбилейного года под эгидой управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ подготовлены и направлены на согласование в органы Росреестра документы на присвоение ранее открытым в Арктике географическим объектам имён известных военных гидрографов", - сказал Наумов.
Среди имен, которые могут получить новые острова - имена адмирала Комарицына, преподавателей кафедры гидрографии Высшего военно-морского училища имени Фрунзе Сорокина, Коломийчука и Чернышева, представителей Северной гидрографической экспедиции Афанасенкова, Бухмейера, Буланова, Кузнецова, Мамонтова, Мороза и Осокина. В настоящее время предложения проходят согласование в законодательном собрании Архангельской области, в Министерстве природных ресурсов, Министерстве транспорта и Министерстве обороны.
Число новых островов, открытых флотскими гидрографами в российской части Арктики за 2015-16 гг., превысило десяток. В 2015 году военные ученые открыли 9 островов, в 2016-м - 2, в 2017-м - еще один. Больший из открытых островов имеет длину около 400 метров. Все они были нанесены на карту.
Также гидрографами СФ были зафиксированы новые мысы и проливы.