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Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России

Армия и ОПК
13 октября, 1:29 UTC+3 ООН ООН 13, октября. /ТАСС

Представитель военного ведомства отметил, что замена противоракет на европейских базах ПРО крылатыми ракетами может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки

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ООН, 13 октября. /ТАСС/. Система ПРО США уже сегодня обеспечивает не только обнаружение старта, но и возможность перехвата российских баллистических ракет. Об этом заявил в четверг представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

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"Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", - сказал Емельянов.

Представитель Минобороны привел примеры гипотетических сценариев перехвата американскими противоракетами ракет РФ.

В частности, один из сценариев предполагает перехват российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплексом ПРО, находящимся на боевом корабле США в Балтийском море. Емельянов отметил, что в ходе моделирования этого сценария, проведенного российскими специалистами, "перехват был успешным и осуществлен еще на восходящем этапе полета межконтинентальной баллистической ракеты".

В другом сценарии специалисты РФ смоделировали перехват баллистической ракеты, стартовавшей с российской подводной лодки в Баренцевом море. Гипотетический перехват был выполнен с корабля ПРО США с противоракетами "Стандарт-3" в Норвежском море.

"Представленные результаты моделирования свидетельствует, что с учетом высокой скорости противоракеты перехват цели в обоих случаях возможен еще на начальном этапе полета", - отметил Емельянов.

В третьем сценарии российские эксперты смоделировали перехват МБР, стартовавшей из центральной части России, противоракетой с территории США.

Также Емельянов добавил, что США могут скрытно вооружить крылатыми ракетами универсальные установки своей системы ПРО, дислоцированные в Европе. Тогда под прицелом крылатых ракет окажется вся европейская часть России.

Он отметил, что универсальные пусковые установки Мк-41, из которых на кораблях осуществляются пуски противоракет и крылатых ракет, используются на базах ПРО США в Румынии и Польше.

"Тезис о том, что в наземном варианте пусковые установки Мк-41 якобы утрачивают способность запускать крылатые ракеты, неубедителен. Замена противоракет на европейских базах ПРО крылатыми ракетами... может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки. В этом случае под прицелом крылатых ракет окажется вся европейская часть России", - сказал Емельянов.

Он обратил внимание, что возможность использования корабельной пусковой установки в наземном варианте для размещения крылатых ракет "является прямым нарушением обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Российские озабоченности нарушениями международных обязательств со стороны США мы неоднократно доводили до американских партнеров, реакция отсутствует", - подчеркнул представитель Минобороны РФ.

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