Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперов

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ с февраля 2017 года подготовил и экипировал более 800 сирийских саперов. Об этом заявил начальник центра полковник Игорь Михайлюк в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.
"С февраля 2017 года мы подготовили более 800 сирийских саперов, которые уже приступили к работе. Все выпускники оснащаются российской экипировкой и оборудованием", - сказал он.
Михайлюк отметил, что подготовка саперов происходит в филиале противоминного центра на территории провинции Хомс.
Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо.
Михайлюк также сообщил, что центр усовершенствовал костюмы саперов, исходя из опыта работы в Сирии.
"По опыту работы в Сирии мы усовершенствовали костюмы саперов. Они получили полноценную систему охлаждения, а также полноценную встроенную бронезащиту всего тела. Появилась собственная встроенная система связи. Также стали устанавливать нашлемные системы видеонаблюдения", - сказал он.
Минно-разыскные собаки также были оснащены системой видеонаблюдения, которая позволяет давать команды, подчеркнул Михайлюк.
По его словам, основная проблема работы в Сирии заключается в необходимости обезвреживать большое количество кустарно изготовленных боеприпасов.