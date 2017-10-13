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Россия перебросила в Казахстан военную авиацию для участия в учениях миротворцев ОДКБ

Армия и ОПК
13 октября, 5:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По данным ЦВО, летчики обеспечат с воздуха поддержку действий миротворческих сил

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Несколько экипажей оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для участия в совместных маневрах миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2017". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" совершило перелет на аэродром Жетыген (Казахстан) из Новосибирска, преодолев расстояние свыше 2,5 тыс. км. Совместную авиационную группу усилили также пара штурмовиков Су-25 российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, и самолет-разведчик Су-24МР из Челябинска", - сказали в пресс-службе.

По данным ЦВО, летчики обеспечат поддержку с воздуха действий миротворческих сил, перевозку условно раненых, а также доставку грузов военного назначения и гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в учениях "Нерушимое братство - 2017" примут участие более 1 тыс. военнослужащих. С казахстанской стороны в маневрах задействовано более 600 человек, четыре вертолета Ми-17 и два вертолета Huey II. От российской стороны в учениях примут участие около 400 военнослужащих горной мотострелковой бригады из Республики Тыва и 80 единиц техники. Ожидается, что Вооруженные силы Белоруссии, Армении, Киргизии представят на учениях командование и миротворческие взводы по 30 человек, а Таджикистан - 20 человек.

Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана.

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