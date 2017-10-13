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Два новых катера "Мангуст" пополнят флот сахалинских пограничников

Армия и ОПК
13 октября, 6:01 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 13, октября. /ТАСС

Новые катера будут использоваться при защите и охране границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Два новых пограничных сторожевых катера "Мангуст" пополнят флот сахалинских пограничников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"14 октября в 11:00 на причале Невельского порта пройдет торжественная церемония встречи двух пограничных сторожевых катеров "Мангуст", которые поступили на вооружение пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в рамках развития органов береговой охраны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые катера будут использоваться при защите и охране государственной границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов.

Катера проекта 12150 "Мангуст" спроектированы в ЦМКБ "Алмаз" и построены для пограничников Сахалина на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. ПСКА "Мангуст" - серия современных быстроходных глиссирующих катеров прибрежной зоны. Водоизмещение - 27,8 тонны. Максимальная скорость хода - 50 узлов. Дальность плавания при наибольшем запасе топлива составляет около 410 миль.

Основным вооружением катера является 14,5-мм КПВТ в составе морской тумбовой пулеметной установки, размещаемой в кормовой части. Установка предназначена для борьбы с надводными, береговыми и воздушными легкобронированными целями. Обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальностях до 2000 метров при высоте до 1500 метров.

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