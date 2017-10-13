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Почти 2 тыс. российских десантников проведут тактическое учение в Приморье

Армия и ОПК
13 октября, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В учениях также примет участие более 400 единиц боевой и специальной техники

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России проведут масштабное тактическое учение в Приморье с участием обновленного десантно-штурмового соединения. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ключевом мероприятии боевой подготовки ВДВ будет участвовать около 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники, - говорится в сообщении. - В ходе учения, соединение ВДВ дислоцированное в Уссурийске впервые за время своего существования, реализует недавно приобретенную возможность десантировать боевую технику и личный состав вслед за боевыми машинами парашютным способом из самолетов ВТА Ил-76".

Основная фаза учений пройдет с 18 по 20 октября 2017 года. В ходе первой части десантники проведут захват аэродрома условного противника, а в ходе второй - десантно- штурмовые и парашютно-десантные подразделения ВДВ совершат многокилометровые марши с переправой по понтонному мосту, а также проведут боевые стрельбы.

"Все практические мероприятия, проводимые десантниками на учениях, будут осуществляться в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия", - добавили в военном ведомстве.

Отмечается, что учение будет осуществляться в период контрольной проверки войск за 2017 год.

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