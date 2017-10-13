Военные разминировали около 500 га лесов в Чечне, уничтожив порядка 3 тыс. боеприпасов

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Подразделения Минобороны разминировали с весны 2017 года порядка 500 га лесов в Чеченской Республике, уничтожив около 3 тыс. боеприпасов времен военных действий 1994-2000 годов. Всего в регионе необходимо провести такие работы в лесах на площади около 8,3 тыс. гектаров, сообщил в пятницу ТАСС старший оперативной группы по разминированию Чеченской Республики и Республики Ингушетия Минобороны РФ полковник Борис Алешин.

"Выполнено разминирование на двух участках Грозненского лесничества. На площади 291 гектар в лесу возле Грозного, в районе старой туберкулезной больницы… найдено и уничтожено около 1,2 тыс. взрывоопасных предметов, в основном, противопехотных мин. И во втором лесу - в сторону Беркарт- Юрта от Грозного - там разминировано 177,7 гектара и найдено более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, тоже, в основном, противопехотных мин", - сказал Алешин.

Всего с начала сезона, который для саперов начался в апреле, в Чечне разминировано около 2 тыс. гектаров (из них по заявкам - около 1,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель) и уничтожено 9,5 тыс. найденных боеприпасов. Оперативный отряд сплошного разминирования насчитывает 450 человек личного состава, с 2012 года в Чечне его члены обнаружили и уничтожили порядка 20 тыс. боеприпасов, причем, за последний год - треть от общего числа.

"Рост числа найденных боеприпасов связан с тем, что по решению правительства ранее выполняли задачи (разминирование - прим. ТАСС) только по сельхозугодиям, а с начала 2017 года мы впервые работаем еще и в лесах... Есть у нас и минные карты, но они не всегда соответствуют реальности, мы их учитываем, но ... бывает, на карте нет поля, мы попадаем на поле 5 гектаров, которое полностью засорено взрывоопасными предметами, и мы его… разминируем, уничтожая все находки", - пояснил он.

В 2017 году в Чеченской Республике впервые заявили о планах разминировать до конца года более 1 тыс. гектаров лесов. После разминирования лесов в регионе смогут приступить к их санитарной очистке, потому что люди сейчас боятся в них заходить.