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Более 100 членов оппозиции в Сирии сложили оружие и были амнистированы

Армия и ОПК
13 октября, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По данным Центра примирения, после этого члены "Сирийской свободной армии" смогли вернуться к своим семьям

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 100 членов оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших на севере Сирии, прекратили вооруженную борьбу и были амнистированы, сообщили в пятницу в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"Сто двадцать членов вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших в северных районах Сирии, прекратили вооруженную борьбу, были амнистированы комиссией провинции Алеппо и возвратились к своим семьям", - сказали в Центре.

Также Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в провинции Хама. Жителям населенного пункта Дейр-эль-Фардис выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,6 тыс. кг.

"Российским региональным благотворительным общественным фондом "Знание" в Сирию доставлен гуманитарный груз общим весом 18 т: продовольствие, стиральный порошок, медицинское имущество, а также одежда и детские игрушки", - сказали в Центре примирения.

Кроме того 3,5 т продовольствия переданы религиозным общинам, а часть гуманитарного груза передана комиссии по погибшим и раненым на войне парламента Сирии для дальнейшей ее передачи нуждающимся жителям. "Медицинское имущество направлено в центральную больницу города Эль-Кунейтра", - уточнили в Центре.

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