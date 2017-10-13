Более 100 членов оппозиции в Сирии сложили оружие и были амнистированы

Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в МосквеСпорт 13 октября, 19:56
США внесли в санкционный список КСИР ИранаМеждународная панорама 13 октября, 19:48
Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФССпорт 13 октября, 19:42
"Вавилон-Берлин": самый русский немецкий сериалКультура 13 октября, 19:40
Хартли заменит Гасли в команде "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 13 октября, 19:29
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 19:01
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против ИранаМеждународная панорама 13 октября, 18:52
Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежиОбщество 13 октября, 18:49
Файфман: Первый канал планирует транслировать Олимпийские игры 2018 года в большом объемеСпорт 13 октября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 100 членов оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших на севере Сирии, прекратили вооруженную борьбу и были амнистированы, сообщили в пятницу в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
"Сто двадцать членов вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших в северных районах Сирии, прекратили вооруженную борьбу, были амнистированы комиссией провинции Алеппо и возвратились к своим семьям", - сказали в Центре.
Также Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в провинции Хама. Жителям населенного пункта Дейр-эль-Фардис выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,6 тыс. кг.
"Российским региональным благотворительным общественным фондом "Знание" в Сирию доставлен гуманитарный груз общим весом 18 т: продовольствие, стиральный порошок, медицинское имущество, а также одежда и детские игрушки", - сказали в Центре примирения.
Кроме того 3,5 т продовольствия переданы религиозным общинам, а часть гуманитарного груза передана комиссии по погибшим и раненым на войне парламента Сирии для дальнейшей ее передачи нуждающимся жителям. "Медицинское имущество направлено в центральную больницу города Эль-Кунейтра", - уточнили в Центре.