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Замглавы МО РФ Фомин и де Мистура отметили позитивные тенденции развития ситуации в Сирии

Армия и ОПК
13 октября, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с терроризмом и создания зон деэскалации в Сирии

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Позитивные тенденции наблюдаются в последнее время в развитии ситуации в Сирии, заявили в ходе совместных консультаций заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.

Консультации прошли в постоянном представительстве России при ООН и других международных организациях в Женеве. "В ходе состоявшегося обмена мнениями были отмечены проявившиеся в последнее время позитивные тенденции в развитии ситуации в Сирии в результате успехов, достигнутых в борьбе с террористами ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ организации ИГ) и "Джебхат ан-Нусры" (также запрещена в РФ) при ключевой роли ВКС России и запуске процесса деэскалации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны сошлись во мнении, что необходимо подкрепить эти важные подвижки энергичными шагами в направлении политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог.

В ходе консультаций также обсуждались вопросы наращивания международной гуманитарной помощи сирийскому народу, содействия в восстановлении объектов жизнеобеспечения, разминировании. С российской стороны было подчеркнуто, что такие меры могли бы приблизить перспективы политического решения, окончательного искоренения терроризма и возвращения стабильности на сирийскую землю, уточнили в военном ведомстве. Как отмечается, стороны условились продолжить контакты.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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Де Мистура, Стаффан Фомин, Александр Васильевич
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