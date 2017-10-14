Российские саперы нашли в Дейр-эз-Зоре 1,7 тыс. взрывоопасных предметов

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Международного противоминного центра за сутки нашли и уничтожили в сирийском городе Дейр-эз-Зор 1,7 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил в субботу глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.
"За сутки разминировано 74 здания, проверен 31 га местности, обнаружено и уничтожено 1703 взрывоопасных предмета", - сказал он.
Кураленко отметил, что 54 сирийских военнослужащих продолжают обучение в филиале Международного противоминного центра под руководством специалистов из России.
По словам генерала, за последние сутки к режиму прекращения огня присоединились представители трех формирований, действующих на юге Дамаска - "Джейш аль-Ислам", "Акнаф Бейт аль-Магдис" и "Джейш аль-Абабиль".