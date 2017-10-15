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ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10

Армия и ОПК
15 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Самолеты заменят парк устаревших учебно-тренировочных L-39

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Учебно-тренировочный самолет СР-10

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Новые учебно-тренировочные самолеты СР-10 начнут

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поступать в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в 2018 году. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Минобороны.

"Первые поставки учебно-тренировочных самолетов СР-10 запланированы в 2018 году", - говорится в сообщении.

СР-10 - реактивный самолет, предназначенный для первичной летной подготовки курсантов летных училищ. При весе чуть более 3 т двухместный самолет развивает скорость до 800 км/ч. Машина способна подниматься на высоту 11 тыс. м. Особенностью СР-10 являются крылья с обратной стреловидностью.

Новая машина заменит в ВКС парк устаревших учебно-тренировочных самолетов L-39.

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