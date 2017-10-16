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Около 2 тыс. десантников забросят в тыл условного противника на учениях в Приморье

Армия и ОПК
16 октября, 1:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Как уточнили в Минобороны, основная фаза учений Уссурийской бригады ВДВ пройдет 19-20 октября

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. десантников примут участие в учениях Уссурийской бригады ВДВ в Приморье, в течение нескольких суток соединению предстоит действовать в тылу условного противника. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, основная фаза учений Уссурийской бригады ВДВ пройдет 19-20 октября.

"По замыслу тактического учения, отдельное соединение ВДВ в течение нескольких суток будет действовать в тылу условного противника и выполнять задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия сил условного врага", - отметили в пресс-службе.

Основные силы с боевой техникой будут переброшены самолетами Военно-транспортной авиации Ил-76, им предстоит высаживаться парашютным способом "в непосредственной близости от условного противника", рассказали в Минобороны.

"Перед основным десантом заблаговременно в район предстоящих действий десантируются подразделения специального назначения ВДВ для проведения разведки объектов и огневых точек условного противника", - добавили в ведомстве.

"В учениях принимает участие около 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ", - уточнили в Минобороны. Руководит маневрами заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

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