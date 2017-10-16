"Рособоронэкспорт" подписал ряд контрактов с Саудовской Аравией

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) подписала с Саудовской Аравией ряд контрактов. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.

"В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет плодотворное сотрудничество с традиционными партнерами из арабского Востока, активно расширяет свое присутствие в регионе. Пример тому - успешные переговоры на высшем уровне с королем Саудовской Аравии, которые привели к подписанию ряда знаковых для обеих стран контрактов", - сказал Гореславский, возглавляющий делегацию компании на международной оборонной выставке-конференции BIDEC-2017, которая пройдет с 16 по 18 октября в Манаме (Бахрейн).

Он также уточнил, что перспективы развития военно-технического сотрудничества между Россией и Бахрейном характеризуются устойчивой положительной динамикой роста как в рамках обоюдной заинтересованности сторон в определении новых перспективных направлений сотрудничества, так и в практической их реализации в виде подписанных контрактов и поставок законтрактованной продукции военного назначения.

"Сегодня наши партнеры проявляют большой интерес к российским системам ПВО различного радиуса действия, бронетанковой и автомобильной технике, противотанковым средствам и стрелковому оружию российского производства", - сказал Гореславский.

По его словам, страны региона хорошо знают об угрозе международного терроризма.

"Здесь особое внимание уделяется вопросам безопасности на всех уровнях. Поэтому мы также готовы представить новый продукт, разработанный "Рособоронэкспортом", - "Системы безопасности российского производства". Он включает в себя весь спектр средств по обеспечению правопорядка, противодействию терроризму, охране особо важных объектов, а также новейшие решения в области кибербезопасности", - добавил Гореславский.