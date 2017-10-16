"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Сухой" передала российским Воздушно-космическим силам (ВКС) очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня компания "Сухой" передала Министерству обороны РФ вторую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова и направились к месту дислокации", - заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что действующий государственный контракт с Минобороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Первую партию самолетов в этом году компания "Сухой" передала ВКС РФ в конце мая. Как ожидается, военные получат в общей сложности 150-200 таких машин.

Самолет может нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1900 км/ч, а его дальность составляет четыре тысячи км. Бомбардировщики были задействованы в антитеррористической операции в Сирии.