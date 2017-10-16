Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов

Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (основной спецэкспортер российских вооружений, входит в Ростех) отказалась от участия в тендерах МВД Индии на закупку более 20 тыс. автоматов калибра 7,62х39. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.
"Тендерная документация на 99% "заточена" специалистами МВД Индии под устаревшие автоматы Калашникова, произведенные в Болгарии по просроченной советской лицензии. Требования МВД Индии к закупаемым для резерва национальной полиции и пограничной службы автоматам в количестве более 20000 единиц изначально не позволяют российским компаниям представить свои коммерческие предложения", - сказал собеседник агентства.