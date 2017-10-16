Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов

Армия и ОПК
16 октября, 16:16 UTC+3

Собеседник агентства добавил, что документация тендера на 99% "заточена" под устаревшие автоматы Калашникова, произведенные в Болгарии по просроченной советской лицензии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (основной спецэкспортер российских вооружений, входит в Ростех) отказалась от участия в тендерах МВД Индии на закупку более 20 тыс. автоматов калибра 7,62х39. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.

"Тендерная документация на 99% "заточена" специалистами МВД Индии под устаревшие автоматы Калашникова, произведенные в Болгарии по просроченной советской лицензии. Требования МВД Индии к закупаемым для резерва национальной полиции и пограничной службы автоматам в количестве более 20000 единиц изначально не позволяют российским компаниям представить свои коммерческие предложения", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также

"Рособоронэкспорт" за 16 лет продал сухопутных вооружений на $25 млрд

"Рособоронэкспорт" планирует подписать несколько контрактов на поставку карабинов "Сайга"

Общий объем экспортных контрактов "Рособоронэкспорта" достиг $44 млрд

"Рособоронэкспорт" в 2017 году подписал ряд оружейных контрактов с Бахрейном

"Рособоронэкспорт" подписал ряд контрактов с Саудовской Аравией

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама