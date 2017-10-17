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Охранные системы Росгвардии заинтересовали иностранных участников выставки "Интреполитех"

Армия и ОПК
17 октября, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что объекты являются передовыми

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Представители иностранных делегаций, участвующие в международной выставке "Интерполитех-2017" в Москве, заинтересовались робототехническими комплексами дистанционного обезвреживания взрывчатых веществ, другими охранными системами, представленными Росгвардией. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Росгвардии Елена Лаптева.

"Особый интерес на выставке вызвали бронированная техника семейства "КамАЗ", робототехнические комплексы типа "Варан", позволяющие дистанционно обезвреживать потенциально опасные предметы. Сегодня эта тема весьма актуальна", - сказала она.

По ее словам, активно интересовались участники выставки возможностями охранных систем в деятельности ведомства, в частности комплекса, обеспечивающего надежную охрану комнат хранения оружия и тиров. "Это действительно передовая новинка, в комплекс входят набор магнитных и вибрационных датчиков, система видеонаблюдения и техсредства укрепленности. Любая попытка взлома мгновенно передает сигнал тревоги и видеосигнал на пульт центральной охраны", - добавила Лаптева.

К примеру, делегацию Южной-Африканской Республики больше всего впечатлили характеристики бронежелетов, способных защитить даже от очереди автомата Калашникова и снайперской винтовки с пулей калибра 7,62 мм, рассказала Лаптева.

Во вторник в павильоне номер 75 на ВДНХ открылась 21-я международная выставка "Интерполитех-2017", которая завершит работу 20 октября.

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